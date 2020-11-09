У таборі збірної України чергові кадрові втрати. Дебютант національної команди Віктор Корнієнко зазнав ушкодження і не зіграє до кінця 2020 року.

Футболіст "Шахтаря" Корнієнко зазнав травми 8 листопада у матчі чемпіонату України проти "Шахтаря". Наприкінці першого тайму Сергій Сидорчук грубо збив Корнієнка та був вилучений. Гравець "Шахтаря" не зміг продовжити гру.

До речі Шевченко викликав ще двох воротарів у збірну України

Як повідомляє Football.ua, травма Корнієнка виявилася серйозною.

Повідомляється, що 21-рчний Корнієнко вибув до кінця 2020 року. За попередньою інформацією, захисник пропустить мінімум півтора місяця і не зможе допомогти "Шахтарю".

У жовтні Корнієнко отримав дебютний виклик у збірну України на матчі проти Польщі, Німеччини та Швейцарії.

Кадрові втрати України