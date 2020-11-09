Дебютант збірної України Корнієнко через травму вибув до кінця 2020 року
У таборі збірної України чергові кадрові втрати. Дебютант національної команди Віктор Корнієнко зазнав ушкодження і не зіграє до кінця 2020 року.
Футболіст "Шахтаря" Корнієнко зазнав травми 8 листопада у матчі чемпіонату України проти "Шахтаря". Наприкінці першого тайму Сергій Сидорчук грубо збив Корнієнка та був вилучений. Гравець "Шахтаря" не зміг продовжити гру.
До речі Шевченко викликав ще двох воротарів у збірну України
Як повідомляє Football.ua, травма Корнієнка виявилася серйозною.
Повідомляється, що 21-рчний Корнієнко вибув до кінця 2020 року. За попередньою інформацією, захисник пропустить мінімум півтора місяця і не зможе допомогти "Шахтарю".
У жовтні Корнієнко отримав дебютний виклик у збірну України на матчі проти Польщі, Німеччини та Швейцарії.
Кадрові втрати України
- Георгій Бущан (коронавірус)
- Віталій Миколенко (коронавірус)
- Олександр Караваєв (коронавірус)
- Микола Шапаренко (коронавірус)
- Владислав Супряга (коронавірус)
- Олександр Тимчик (травма)
- Євген Шахов (коронавірус)
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