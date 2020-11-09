Наставник збірної України Андрій Шевченко вимушено довикликав у розташування команди ще двох голкіперів. Виклик у збірну України отримали Юрій Паньків та Дмитро Різник.

Про те, що Шевченко викликав Різника та Паньківа, повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ).

До речі Збірна Польщі втратила трьох гравців перед матчем з Україною

Чому Шевченко викликав двох воротарів

Причиною довиклику двох голкіперів став коронавірус у воротаря "Динамо" Гергія Бущана.

Юрій Паньків з "Олександрії" та Дмитро Різник з "Ворскли" разом з Андрієм Пятовим та Андрієм Луніним складуть квартет воротарів, з-поміж яких тренерський штаб буде обирати трійку на кожен із трьох матчів, що команда проведе у листопаді.

Паньків та Різник уже прибули до розташування збірної у столичному готелі "Опера".

У понеділок, 9 листопада, відбудеться вечірнє тренування на НТК ім. В. Баннікова, яке розпочнеться о 17:00.

Важливо. 24 жовтня Шевченко оголосив розширену заявку збірної Україну, у яку увійшло десятеро футболістів "Динамо". З них п'ятеро заразилися коронавірусом (Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Владислав Супряга). Також травмований динамівець Олександр Тимчик.

Як виглядає заявка збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Дмитро Різник ("Ворскла")

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі – "Шахтар"), Ілля Забарний, Денис Попов, (усі – "Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (усі – "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Артем Кравець ("Коньяспор").

Збірна України вже 11 листопада зіграє спаринг з Польщею. 14 листопада "синьо-жовтих" чекає гра з Німеччиною в Лізі націй, а 17-го – зі Швейцарією.