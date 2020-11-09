Польща – Україна: призначено арбітрів матчу
Збірна України 11 листопада проведе товариський поєдинок проти Польщі. На контрольний поєдинок між Польщею та Україною офіційно призначено австрійську бригаду арбітрів.
Про те, що на товариському матчі Польща – Україна працюватиме суддівська бригада з Австрії, інформує сайт УАФ.
До речі Збірна Польщі втратила трьох гравців перед матчем з Україною
Головним арбітром виступить 37-річний Мануель Шюттенгрубер. На лініях йому допомагатимуть Роланд Бранднер та Роланд Рідель.
Четвертий арбітр – Крістофер Ягер.
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