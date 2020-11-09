Збірна України 11 листопада проведе товариський поєдинок проти Польщі. На контрольний поєдинок між Польщею та Україною офіційно призначено австрійську бригаду арбітрів.

Про те, що на товариському матчі Польща – Україна працюватиме суддівська бригада з Австрії, інформує сайт УАФ.

До речі Збірна Польщі втратила трьох гравців перед матчем з Україною

Головним арбітром виступить 37-річний Мануель Шюттенгрубер. На лініях йому допомагатимуть Роланд Бранднер та Роланд Рідель.

Четвертий арбітр – Крістофер Ягер.

До уваги! Поєдинок Польща – Україна відбудеться 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок гри о 21:45.

Заявка збірної України Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Дмитро Різник ("Ворскла")