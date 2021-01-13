У товариському матчі команда Сергія Реброва зуміла мінімально переграти збірну Естонії.

Ференцварош Сергія Реброва провів товариський матч із збірною Естонії, повідомляє Збірна24.

Цікаво Рамос забив фантастичний гол Луніну на тренуванні

Записати своє ім'я у протокол поєдинку міг хавбек збірної України Ігор Харатін, але на 53-й хвилині 25 -річний футболіст не зумів реалізувати пенальті: голкіпер вгадав кут та відбив удар.

Здобути мінімальну перемогу підопічні Реброва змогли завдяки голу Аїсси Лаїдуні.

Увесь матч на полі провів і вінгер збірної Олександр Зубков, який запам'ятався декількома гострими випадами.

Зазначимо, що колишній форвард Карпат Сергій Зеньов, який грає за збірну Естонії, провів увесь матч на лаві запасних.