В товарищеском матче команда Сергея Реброва сумела минимально переиграть сборную Эстонии.

Ференцварош Сергея Реброва провел товарищеский матч со сборной Эстонии, сообщает Сборная24.

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Записать свое имя в протокол поединка мог хавбек сборной Украины Игорь Харатин, но на 53-й минуте 25-летний футболист не сумел реализовать пенальти: голкипер угадал угол и отразил удар.

Одержать минимальную победу подопечные Реброва смогли благодаря голу Аиссы Лаидуни.

Весь матч на поле провел и вингер сборной Александр Зубков, который запомнился несколькими острыми выпадами.

Отметим, что бывший форвард Карпат Сергей Зенев, который играет за сборную Эстонии, провел весь матч на скамейке запасных.