Капітан Реала Серхіо Рамос продовжує демонструвати навики бомбардира. Його черговою жертвою став Андрій Лунін.

Захисник Реала Серхіо Рамос ефектно вразив ворота українського голкіпера Андрія Луніна. Відео з тренування "вершкових" опублікувала Marca.

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Мадридський Реал перебуває у Малазі, де незабаром побореться за Суперкубок Іспанії. На тренування команди прийшли уболівальники, які, очевидно, розмістилися за межами стадіону. Постріл Рамоса зірвав бурхливі овації.

Зазначимо, що капітан Реала вже давно заслужив славу бомбардира. Попри позицію в центрі захисту він забив 100 голів у 667 матчах за королівський клуб.