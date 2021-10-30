Чемпіонат Угорщини 2021/22, 11-й тур

Фехервар – Пакш – 2:1

Голи: Петряк, 15, Кодро, 84 – Адам, 69

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Для господарів матч складався найкращим чином – вже у першій третині першого тайму Іван Петряк вивів свою команду вперед. Відео гола українського хавбека доступне за посиланням.

У другому таймі Пакшу вдалося відігратися – м'яч на свій рахунок записав Адам. Годинник на табло відраховував час до завершення матчу і здавалося, що гра завершиться нічиєю. Але Фехервар таки зумів вирвати перемогу – радість команді та фанатам подарував Кодро.

Завдяки перемозі Фехервар набрав 17 очок та піднявся на 4 місце у таблиці. Академія Пушкаша, яка перебуває на 3 місці, має 19 очок.