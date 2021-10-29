За словами форварда, Шевченко був дуже вимогливим. Фахівець міг дати хорошого прочухана за неправильне рішення, яке могло нашкодити команді.

До речі Петраков – не фізрук, – травмований Бєсєдін заступився за тренера національної збірної

Особливо форварду дісталося за матч з Північною Македонією. Бєсєдін у центрі поля відіграв на Сидорчука п'ятою, але суперник перехопив м'яч та ледь не зрівняв рахунок.

Я заходжу, видно, що переживає Шевченко, каже: "Що ти робиш, мля? Хто так грає? Хто в центрі п'ятами віддає, ще й у такому матчі?". І давай, коротше. Міг напхати – це все було по ділу,

– розповів Бєсєдін.

Нагадаємо, на Євро-2020 Україна дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася Англії з рахунком 0:4. Артем Бєсєдін отримав травму у матчі 1/8 проти Швеції. Артем Довбик, який вийшов замість нього, забив переможний гол.