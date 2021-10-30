Чемпионат Венгрии 2021/22, 11-й тур

Фехервар – Пакш – 2:1

Голы: Петряк, 15, Кодро, 84 – Адам, 69

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Для хозяев матч складывался наилучшим образом – уже в первой трети первого тайма Иван Петряк вывел свою команду вперед. Видео гола украинского хавбека доступно по ссылке.

Во втором тайме Пакшу удалось отыграться – мяч на свой счет записал Адам. Часы на табло отсчитывали время до завершения матча и казалось, что игра завершится ничьей. Но Фехервар сумел вырвать победу – радость команде и фанатам подарил Кодро.

Благодаря победе Фехервар набрал 17 очков и поднялся на 4-е место в таблице. Академия Пушкаша, находящаяся на 3 месте, имеет 19 очков.