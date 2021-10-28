Фінляндія, Вейккаусліга, 26-й тур

Сейнайокі – КуПС – 2:2

Голи: Олійник, 8, Джервіс, 38 – Вайрюнен, 36, 77 (пен.)

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Сейнайокі у домашньому поєдинку зміг зупинити чемпіонську ходу КуПСа. Денис Олійник, який вийшов на поле з перших хвилин, відзначився вже на 8-й хвилині. Цей гол став для нього сьомим у поточному сезоні, також на його рахунку два асисти.

Чемпіони зуміли двічі відігратися завдяки пенальті. У підсумку – бойова нічия 2:2.

Нічия залишила Сейнайокі на 4 місці з 45 очками, а КуПС втратив лідерство у таблиці, пропустивши вперед ХІК.