Збірна Німеччини зазнала втрат перед матчем проти України в Лізі націй. Одразу двоє захисників не зможуть прибути до розташування "Маншафт".

Збірній Німеччини у листопадових матчах точно не допоможуть Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг") та Тіло Керер (ПСЖ). Обоє гравців отримали ушкодження, повідомили у Німецькому футбольному союзі.

Хальстенберг відчув біль ще перед початком матчу, тому залишився у запасі й не зіграв. Кекер же травмувався в грі проти "Ренна" у чемпіонаті Франції.

Марсель Хальстенберг є основним гравцем збірної Німеччини. Захисник зіграв проти України 10 жовтня в Києві матч Ліги націй. Тіло Кекер теж виступав за головну команду. Попередній матч проти України він пропустив через травму.

Ці втрати стали не єдиними, які зазнала збірна Німеччини напередодні. У грі проти України за збірну не зіграє Йозуа Кімміх. Він отримав травму у матчі за "Баварію" проти "Боруссії".

Ще задовго до цього виклик до збірної не отримали Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Юліан Дракслер ("Парі Сен-Жермен"), Суат Сердар ("Шальке04"), Емре Джан ("Боруссія", Дортмунд), Ніклас Зюле ("Баварія") та Кай Гаверц ("Челсі"). Натомість дебютні виклики отримали Філіпп Макс ("ПСВ Ейндховен") та Фелікс Удоухай ("Аугсбург").

Водночас Збірна Польщі втратила трьох гравців перед матчем з Україною

Матч між збірними Німеччини та України відбудеться у суботу, 14 листопада, у Лейпцигу.