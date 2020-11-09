Основний опорник збірної Німеччини Йозуа Кімміх не зможе допомогти "німецькій машині" у матчах Ліги Націй. Футболіст через травму пропустить поєдинок проти України та Іспанії.

У рамках 7-го туру чемпіонату Німеччини "Баварія" на виїзді перемогла "Боруссію" (Д). На 36-й хвилині Кімміх отримав травму. Як повідомив спортивний директор мюнхенського клубу, опорного півзахисника було успішно прооперовано.

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Кадрові втрати Німеччини

Наприкінці першого тайму Йозуа намагався перервати гостру контратаку господарів і пішов у стик із нападником Ерліном Голандом. Це зіткнення стало ключовим для німця. Кімміху довелось покидати поле зі сльозами на очах за допомогою лікарів.

Після термінового обстеження у гравця запідозрили розрив меніска у правому коліні. 8 листопада футболіст вже був прооперований.

Медичний департамент клубу вважає, що Кімміху повернеться на поле аж у січні 2021 року. Йозуа, який був включений у заявку збірної Німеччини, не зможе допомогти команді у найближчих матчах проти України та Іспанії в Лізі Націй.

У цьому сезоні гравець провів у футболці мюнхенської "Баварії" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 7 результативних передач.