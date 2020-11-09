Збірні Польщі та України у середу, 11 листопада, проведуть товариський матч. Перед цією грою поляки втратили трьох футболістів, які не зможуть зіграти. Двох гравців збірна Польщі не дорахується через коронавірус. Ще один футболіст попросив не викликати його на матчі в листопаді.

Через коронавірус матч проти України пропустить воротар Бартоломей Дронговський та захисник Міхал Карбовник, повідомили у Польській федерації футболу.

Голкіпер Дронговський, який виступає за італійську "Фіорентину", був відправлений на самоізоляцію разом зі всіма одноклубниками. Таке рішення прийняла італійська влада після того, як в команді був виявлений інфікований гравець.

Щодо Карбовника, то у гравця "Легії" був позитивний тест на коронавірус. Тому його виключили зі складу на листопадові матчі.

Натомість Даміан Кадзьор сам попросив не викликати його до збірної на матчі в листопаді. Футболіст лише нещодавно перейшов до складу іспанського "Ейбара" та пропустив передсезонний збір. Відтак він звернувся до тренерського штабу, щоб він залишився в команді та мав можливість поборотися за місце у складі.

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Відтак до збірної Польщі викликали гравця англійського "Норвіча" Пшемислава Плахету. Він до цього отримав виклик до молодіжної збірної Польщі. Однак з головною командою готуватиметься до матчу з Україною. І лише після цієї гри відправиться до команди U-21, де готуватиметься до матчу відбору на молодіжний Євро-2021.

Матч Польща – Україна відбудеться в середу, 11 листопада, у місті Хожув. Гра відбудеться без глядачів.