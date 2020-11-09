Сборная Германии понесла потери перед матчем против Украины в Лиге наций. Сразу двое защитников не смогут прибыть в расположение "Маншафт".

Сборной Германии в ноябрьских матчах точно не помогут Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг") и Тило Керер (ПСЖ). Оба игрока получили повреждения, сообщили в Немецком футбольном союзе.

Хальстенберг почувствовал боль еще до начала матча, поэтому остался в запасе и не сыграл. Кекер же травмировался в игре против "Ренна" в чемпионате Франции.

Марсель Хальстенберг является основным игроком сборной Германии. Защитник сыграл против Украины 10 октября в Киеве матч Лиги наций. Тило Кекер тоже выступал за главную команду. Предыдущий матч против Украины он пропустил из-за травмы.

Эти потери стали не единственными, которые понесла сборная Германии накануне. В игре против Украины за сборную не сыграет Йозуа Киммих. Он получил травму в матче за "Баварию" против "Боруссии".

Еще задолго до этого вызов в сборную не получили Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Юлиан Дракслер ("Пари Сен-Жермен"), Суат Сердар ("Шальке04"), Эмре Джан ("Боруссия", Дортмунд), Никлас Зюле ("Бавария") и Кай Гаверц ("Челси"). Зато дебютные вызовы получили Филипп Макс ("ПСВ Эйндховен") и Феликс Удоухай ("Аугсбург").

Напомним Сборная Польши потеряла трех игроков перед матчем с Украиной

Матч между сборными Германии и Украины состоится в субботу, 14 ноября, в Лейпциге.