Финляндия, Вейккауслига, 26-й тур
Сейнайоки – КуПС – 2:2
Голы: Олейник, 8, Джервис, 38 – Вайрюнен, 36, 77 (пен.)
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Сейнайоки в домашнем поединке смог остановить чемпионское шествие КуПСа. Вышедший на поле с первых минут Денис Олейник отличился уже на 8-й минуте. Этот гол стал для него седьмым в текущем сезоне, также на его счету два ассиста.
Чемпионы сумели дважды отыграться благодаря пенальти. В итоге – боевая ничья 2:2.
Ничья покинула Сейнайоки на 4-м месте с 45 очками, а КуПС потерял лидерство в таблице, пропустив вперед ХИК.