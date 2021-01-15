Захисник Богдан Бутко не затримається в розташуванні донецького Шахтаря та шукатиме новий клуб для отримання ігрової практики.

Донецький Шахтар не планує вносити Богдана Бутка у список футболістів, які вирушать на збір до Туреччини, повідомляє портал Meta-ratings.

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Бутко щойно повернувся з оренди у польському Леху. Наразі захисник перебуває в Києві, а "гірники" шукають 30-річному футболісту новий варіант оренди.

За чутками Бутко може повернутися у чемпіонат Польщі, де провів 2020 рік.

Контракт захисника з Шахтарем завершується вже цього літа. Портал Transfermarkt оцінює Бутка в 1,2 мільйони євро.