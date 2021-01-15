Защитник Богдан Бутко не задержится в расположении донецкого Шахтера и будет искать новый клуб для получения игровой практики.

Донецкий Шахтер не планирует вносить Богдана Бутко в список футболистов, которые отправятся на сбор в Турцию, сообщает портал Meta-ratings.

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Бутко только что вернулся из аренды в польском Лехе. Сейчас защитник находится в Киеве, а "горняки" ищут 30-летнему футболисту новый вариант аренды.

По слухам, Бутко может вернуться в чемпионат Польши, где провел 2020 год.

Контракт защитника с Шахтером заканчивается уже этим летом. Портал Transfermarkt оценивает Бутко в 1,2 миллиона евро.