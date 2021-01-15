Найдорожчим українським футболістом став капітан Динамо Віктор Циганков. Його ціна складає 24 мільйони євро.

Портал Transfermarkt оновив трансферні ціни на футболістів. Рейтинг українських гравців очолив хавбек Динамо Віктор Циганков.

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Дані порталу свідчать, що за перехід 23-річного хавбека Динамо може просити щонайменше 24 мільйони євро.

На другому місці опинився півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, його ціна складає 21 мільйон євро. Першу трійку із ціною у 20 мільйонів євро закриває універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

До п'ятірки увійшли Віталій Миколенко та Роман Яремчук (15 та 11 млн відповідно). Далі йдуть Микола Матвієнко (11 мільйонів євро) та Тарас Степаненко (8 мільйонів євро).

Андрій Ярмоленко ділить 8-9 місця із Владиславом Супрягою, а десяту сходинку ділять Анатолій Трубін та Марлос (7 мільйонів євро).