Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон сподівається провести на футбольному полі ще кілька років.

За словами Буффона, у його планах дійсно є термін, коли він буде готовий остаточно піти з футбоулу, але кінець його легендарної кар'єри може настати і цього літа.

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"Дивіться, в моїй голові справді є термін остаточної зупинки, крайня межа – це червень 2023 року. Це максимум, дійсно максимум. Але я також міг би перестати грати через чотири місяці. Кажуть, що коли досягаєш мого віку (43 роки), падіння відбувається відразу. Я не вірю в це. Я відчуваю те, що відчуваю, і це не змушує мене думати, що відбудеться якийсь раптовий крах. Я також той, хто дуже сильно вірить у долю, у призначення. Коли Ювентус запропонував мені шанс повернутися, я подумав: "Мадонна!".

Я повинен бути чесним, для мене перший місяць пандемії та ізоляції був справді прекрасним. Це дозволило мені знайти час для себе. Це те, що не траплялося зі мною упродовж всього життя. Я маю залишатися з дружиною та дітьми весь день. Щоб я міг присвятити себе своїм захопленням, читанню, особистим речам", – сказав Буффон.

У поточному сезоні легеда Ювентуса зіграв 10 матчів, у 6 з яких йому вдалося зберегти свої володіння на замку.