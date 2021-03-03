Руслан вийшов у старті бергамської команди, яка впевнено перемогла аутсайдера. Українець провів на полі трохи більше години.

Джерело: 24 канал

Аталанта активно розпочала матч проти останньої команди Серії А – вже на 12-й хвилині Робін Госенс головою замкнув розкішний пас з правого флангу Йосіпа Ілічіча.

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Однак незабаром Кротоне скористався грубою помилкою суперника – Крістіан Ромеро та Ремо Фройлер не порозумілися, а Сімеон Нванкво використав вихід віч-на-віч з голкіпером.

Такий перебіг подій категорично не влаштовував господарів, тому початок другого тайму бергамаски провели надзвичайно переконливо. Не минуло 15-ти хвилин, як Аталанта забила тричі. Спочатку Хосе Луїс Паломіно виявився найспритнішим після подачі кутового. Через дві хвилини ворота вразив Луїс Мурієль, який протиснув захисника. А згодом красивий гол оформив неперевершений словенець Ілічіч.

Наприкінці зустрічі влучним ударом відзначився росіянин Олексій Міранчук, який замінив Маліновського.

За 62 проведені на полі хвилини Руслан Маліновський здійснив 57 контактів із м'ячем. Він виконав 39 передач з непоганим відсотком точності – 87,2. WhoScored оцінив українця середнім балом – 6,91.

Завдяки перемозі Аталанта наздогнала Ювентус, що йде третім. В обох команд по 49 очок, щоправда, у туринців гра у запасі.

Чемпіонат Італії, 25 тур

Аталанта – Кротоне 5:1

Голи: Госенс, 12, Паломіно, 48, Мурієль, 50, Ілічіч, 58, Міранчук, 84 – Нванкво, 23.