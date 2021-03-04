Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон надеется провести на футбольном поле еще несколько лет.

По словам Буффона, в его планах действительно есть срок, когда он будет готов окончательно уйти из футбола, но конец его легендарной карьеры может наступить и этим летом.

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"Смотрите, в моей голове действительно есть срок окончательной остановки, крайняя степень это июнь 2023 года. Это максимум, действительно максимум. Но я также мог бы перестать играть через четыре месяца. Говорят, что когда достигаешь моего возраста (43 года), падение происходит сразу. Я не верю в это. Я чувствую то, что чувствую, и это не заставляет меня думать, что произойдет какой-то внезапный крах. Я также тот, кто очень сильно верит в судьбу, в назначение. Когда Ювентус предложил мне шанс вернуться, я подумал: "Мадонна!".

Я должен быть честным, для меня первый месяц пандемии и изоляции был действительно прекрасным. Это позволило мне найти время для себя. Это то, что не случалось со мной в течение всей жизни. Я должен оставаться с женой и детьми весь день. Чтобы я мог посвятить себя своим увлечениям, чтению, личным вещам", – сказал Буффон.

В текущем сезоне легеда Ювентуса сыграл 10 матчей, в 6 из которых ему удалось сохранить свои владения на замке.