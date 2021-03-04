Парі Сен-Жермен готовий придбати Бенджамена Менді, який програв Олександру Зінченку конкуренцію за місце в основі Манчестер Сіті.

Лівий захисник Манчестер Сіті Бенджамен Менді може покинути табір "містян" по завершенні поточного сезону.

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У послугах 26-річного чемпіона світу у складі збірної Франції зацікавлений ПСЖ. На старті сезоні Менді був основним лівим захисником, але через свої постійні вибрики поза футбольним полем втратив довіру Гвардіоли.

Зухвала новорічна вечірка остаточно поклала хрест на перспективах француза. Він вже 3 місяці не виходив на поле, поступившись місцем Зінченку та Канселу.

Контракт Менді з Манчестер Сіті розрахований до літа 2023 року, портал Transfermarkt оцінює його у 28 мільйонів євро.