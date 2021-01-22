Боснія та Герцеговина, яка є суперником України у відборі на чемпіонат світу 2022 року, здійснила ротацію на тренерському містку.

Івайло Петев став новим головним тренером збірної Боснії та Герцеговини, повідомляє сайт місцевої федерації.

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Контракт із 45-річним фахівцем розрахований на два роки. Зазначимо, що Петев вже має досвід роботи тренером збірної – він очолював Болгарію у 2014-2016 роках.

Найбільш успішним періодом у кар'єрі тренера була робота в Лудогорці, з яким Івайло Петев двічі ставав чемпіоном Болгарії, вигравав один Кубок та Суперкубок.

Нагадаємо, що Україна разом з Боснією та Герцеговиною потрапила у групу D європейського відбору на чемпіонат світу 2022 року. Матчі з цією збірною відбудуться 12 жовтня та 16 листопада.