Босния и Герцеговина, которая является соперником Украины в отборе на чемпионат мира 2022 года, осуществила ротацию на тренерском мостике.

Ивайло Петев стал новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины, сообщает сайт местной федерации.

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Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на два года. Отметим, что Петев уже имеет опыт работы тренером сборной – он возглавлял Болгарию в 2014-2016 годах.

Наиболее успешным периодом в карьере тренера была работа в Лудогорце, с которым Ивайло Петев дважды становился чемпионом Болгарии, выигрывал один Кубок и Суперкубок.

Напомним, что Украина вместе с Боснией и Герцеговиной попала в группу D европейского отбора на чемпионат мира 2022 года. Матчи с этой сборной состоятся 12 октября та 16 ноября.