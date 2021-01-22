Яремчук забив гол і заробив вилучення для суперника – це не допомогло перемогти одного з лідерів
Українець відзначився ювілейним взяттям воріт.
Рахунок у протистоянні Генка та Гента було відкрито вже на 7-й хвилині завдяки зусиллям нігерійського форварда господарів Пола Онуачу. Та вже за три хвилини Генк залишився у меншості. Роман Яремчук правильно розрахував рикошет і практично вийшов на побачення з воротарем. В останню мить колумбійський оборонець Карлос Куеста заплів ноги нападнику і отримав пряму червону картку.
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У компенсований до першого тайму час Гент скористався численною більшістю. Свен Кумс видав ідеальну подачу з правого флангу, а Яремчук головою класно замкнув пас партнера. Для Романа цей гол став 50-м у футболці "буйволів" (37 у чемпіонаті, 3 в Кубку Бельгії та 10 у єврокубках).
По перерві Генк міг виривати перемогу завдяки пенальті, втім Тео Бонгонда не зумів перехитрити кіпера Гента Сінана Болата.
Нічия залишила Генк на другій сходинці Ліги Жупіле з 39 очками. Гент йде 13-м і має в активі 22 пункти.
Огляд матчу
Чемпіонат Бельгії, 25 тур
Генк – Гент 1:1
Голи: Онуачу, 7 – Яремчук, 45+3.
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