Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав 20 виконавців, на яких розраховує у матчі з Брюгге. У списку знайшлося місце і для Олександра Зінченка.

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Зважаючи на те, що Едуард Соболь є основним гравцем бельгійської команди, то є висока ймовірність, що футболісти збірної України зустрінуться на футбольному полі.

Щоправда, протистояти один одному вони навряд чи будуть – обидва футболісти діють на лівому фланзі своєї команди.

Матч Брюгге – Манчестер Сіті розпочнеться сьогодні, 19 жовтня, о 19:45. Бельгійці мають в активі 4 очки та перебувають на 2 місці у групі, "містяни" із 3 очками займають 3 сходинку.