Як розповів головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні, спочатку він хотів ставити в основний склад Маліновського. Але перед матчем вирішив надати перевагу Ілічічу, який часто є дублером українця.

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З Ілічічем в такій грі ми сильніші у побудові атак. У збірній він зіграв дуже добре, повернув свою найкращу форму. На тренуванні я помітив, що він готовий. Я лише вчора ввечері вирішив поставити у склад Йосіпа. Спочатку думав зі старту випустити Маліновського, а Ілічіча вже упродовж матчу, як зазвичай,

– розповів Гасперіні.

Зазначимо, що Ілічіч оформив дубль, але перед заміною не зумів реалізувати пенальті. Маліновський після виходу на поле теж мав шанс забити, але не скористався ним.