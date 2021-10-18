На думку президента Інгульця Олександра Поворознюка, Маліновський – важливий гравець з хорошим ударом, який може вплинути на долю матчу. А от до Олександра Зінченка в нього багато претензій.

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Зінченко – це не втрата для збірної. В якийсь він один дотик грає? Розганяти потрібно, паси віддавати, а не піжонити. У ньому більше понтів, ніж гри,

– сказав Поворознюк.

Також президент Інгульця відзначив гру Ярмоленка, який "воскрес, як Фенікс".

Нагадаємо, Україна перемогла збірну Фінляндії та розписала нічию з Боснією. У груповому етапі відбору на ЧС-2022 ми зіграємо ще один матч – проти боснійців на виїзді. Поєдинок відбудеться 16 жовтня.