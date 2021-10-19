Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал 20 исполнителей, на которых рассчитывает в матче с Брюгге. В списке нашлось место и для Александра Зинченко.

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Несмотря на то, что Эдуард Соболь является основным игроком бельгийской команды, то есть высокая вероятность, что футболисты сборной Украины встретятся на футбольном поле.

Правда, противостоять друг другу они вряд ли будут – оба футболиста действуют на левом фланге своей команды.

Матч Брюгге – Манчестер Сити начнется сегодня, 19 октября, в 19:45. Бельгийцы имеют в активе 4 очка и находятся на 2 месте в группе, "горожане" с 3 очками занимают 3 место.