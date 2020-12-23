Хавбек Шахтаря та збірної України Віктор Коваленко може продовжити кар'єру у чемпіонаті Португалії.

Лісабонська Бенфіка готова підписати хавбека Шахтаря та збірної України Віктора Коваленка, інформує видання Record.

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За інформацією видання, "орли" вже вступили у переговори з футболістом, але деталі угоди не розголошуються. Зазначимо, що вже цього літа Віктор Коваленко стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у послугах Коваленка зацікавлені одразу три клуби Серії А: Аталанта, Удінезе та Наполі.

У поточному сезоні Коваленко взяв участь в 11 матчах та забив 4 голи. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного хавбека у 4,5 мільйона євро.