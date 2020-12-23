Українець відзначився першою результативною дією у сезоні.

Манчестер Сіті переміг на виїзді Арсенал у поєдинку ¼ фіналу Кубка ліги (4:1). У старті команди Пепа Гвардіоли вийшов Олександр Зінченко і провів на полі весь матч.

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Вже на 3-й хвилині гравець української збірної виконав прекрасну передачу з лівого флангу точно на голову Габріелу Жезусу.

Незабаром лондонці зрівняли рахунок – зробив це Александр Ляказетт, який скористався пасом Мартінеллі. Однак по перерві забивали лише гості. Спочатку відзначився Ріяд Марез, згодом Фернандіньо видав пас на Філа Фодена. Пізніше вже 20-річний Фоден виступив у ролі асистента під час подачі кутового – Емерік Ляпорт заніс м'яч у сітку.

Гвардіола впевнено переміг свого колишнього асистента Мікеля Артету. Тепер Манчестер Сіті зіграє у півфіналі.

Гольовий пас Зінченка

Кубок англійської ліги, ¼ фіналу

Арсенал – Манчестер Сіті 1:4

Голи: Ляказетт, 31 – Габріел Жезус, 3, Марез, 54, Фоден, 59, Ляпорт, 79.