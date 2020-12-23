Хавбек Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Лиссабонская Бенфика готова подписать хавбека Шахтера и сборной Украины Виктора Коваленко, информирует издание Record.

Интересно Манчестер Сити разгромил Арсенал – Зинченко оформил роскошный ассист

По информации издания, "орлы" уже вступили в переговоры с футболистом, но детали соглашения не разглашаются. Отметим, что уже этим летом Виктор Коваленко станет свободным агентом.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Коваленко заинтересованы сразу три клуба Серии А: Аталанта, Удинезе и Наполи.

В текущем сезоне Коваленко принял участие в 11 матчах и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 4,5 миллиона евро.