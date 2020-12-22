Хавбек Шахтаря та збірної України Віктор Коваленко може зробити кар'єрний стрибок вже цієї зими.

Український хавбек Віктор Коваленко потрапив на радари одразу декількох клубів італійського чемпіонату. Про це повідомили у шоу ТаТоТаке.

До речі Трансфер Зінченка: Гвардіола обговорив з українцем його майбутнє

Окрім Аталанти Маліновского на українського хавбека націлилися Удінезе та Наполі.

Разом з тим зазначається, що одразу при підписанні контракту Коваленко може вирушити в оренду в чемпіонат Бельгії.

У поточному сезоні Коваленко взяв участь в 11 матчах та забив 4 голи. Його контракт з Шахтарем розрахований до літа 2021 року.

Портал Transfermarkt оцінює 24-річного хавбека у 4,5 мільйона євро.