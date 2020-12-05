Підопічні Сергія Реброва обіграли на виїзді Дьошдьор (3:1) і продовжують утримувати лідерство. Ключову роль у черговій перемозі чинного чемпіона Угорщини відіграли українці.

Олександр Зубков та Ігор Харатін вийшли у стартовому складі "Фраді" і провели на полі по 65 хвилин. Гості відкрили рахунок вже в одній з перших атак – відзначився хорват Роко Батуріна. Проте на 14-й хвилині Дьошдьор заробив право на пенальті. Харатін не за правилами зустрів у штрафному майданчику суперника – 1:1 (повтор, щоправда, показав хибність рішення рефері – португалець Руй Педро відверто пірнав).

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Ференцварош швидко вийшов уперед – Зубков отримав класну передачу з глибини від Роберта Мака, і у ближньому бою майстерно перекинув кіпера. А по перерві албанець Мюрто Узуні, який замінив Зубкова, встановив остаточний рахунок в зустрічі.

Після 11 турів в активі "Фраді" 29 очок. У Фехервара, що йде другим – 22 пункти. Вже у вівторок, 8 грудня, Ференцварош приїде до Києва, де протистоятиме Динамо в рамках заключного поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів. Команди змагатимуться за путівку у Лігу Європи.