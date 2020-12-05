Подопечные Сергея Реброва обыграли на выезде Дьошдьор (3:1) и продолжают удерживать лидерство. Ключевую роль в очередной победе действующего чемпиона Венгрии сыграли украинцы.

Александр Зубков и Игорь Харатин вышли в стартовом составе "Фради" и провели на поле по 65 минут. Гости открыли счет уже в одной из первых атак – отличился хорват Роко Батурина. Однако на 14-й минуте Дьошдьор заработал право на пенальти. Харатин не по правилам встретил в штрафной соперника – 1:1 (повтор, правда, показал ошибочность решения рефери – португалец Руй Педро откровенно нырял).

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Ференцварош быстро вышел вперед – Зубков получил классную передачу из глубины от Роберта Мака, и в ближнем бою мастерски перебросил голкипера. А после перерыва албанец Мюрто Узуни, который заменил Зубкова, установил окончательный счет во встрече.

После 11 туров в активе "Фради" 29 очков. У Фехервара, идущего вторым – 22 пункта. Уже во вторник, 8 декабря, Ференцварош приедет в Киев, где будет противостоять Динамо в рамках заключительного поединка группового этапа Лиги чемпионов. Команды будут бороться за путевку в Лигу Европы.