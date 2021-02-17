Андрій Лунін – безумовно перспективний воротар, але ігрову практику не замінять тренування із зірками світового рівня.

Від гучності трансферу Андрія Луніна в мадридський Реал не залишилося навіть відлуння. Кар'єра молодого голкіпера розвивається далеко не найкращим чином, і схоже на те, що українець опинився у пастці, з якої важко знайти правильний вихід.

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Місце у Реалі

Для того, щоб стати головним дублером Тібо Куртуа, Луніну знадобилося два роки. За цей час українець здійснив невдалий вояж у Леганес та вже трішки кращий у Реал Ов'єдо, який надав голкіперу ігрову практику в іспанській Сегунді.

Коли перед сезоном 2020/21 Зідан оголосив, що Лунін залишиться в Реалі та буде другим після Тібо Куртуа, в серцях українських фанатів зажевріла надія, що нарешті клуб зверне на Луніна більше уваги та дозволить проявити себе в офіційних матчах.

Але Зідан несподівано змінив свою традицію надавати голкіперу-дублеру місце у кубкових матчах. Чи то на француза вплинув тиск після невдалого старту чемпіонату, чи то заграли амбіції вигравати в усіх турнірах, але Куртуа грав навіть у кубкових матчах.

Час від часу Андрій у своєму інстаграм привідкриває завісу з тренувань Реала, де світові футбольні зірки не можуть пробити українського голкіпера. Але тренування навіть із футбольними геніями не замінить ігрової практики, що і продемонстрував невдалий дебют Андрія, який відбувся майже через 1000 днів з дня презентації у Реалі.

До речі Супермен: зірки Реала не змогли пробити Луніна на тренуванні

У дебютному для Луніна матчі 1/16 фіналу проти Алькояно "вершкові" примудрилися програти з рахунком 1:2. Захист команди діяв відверто не найкращим чином. Але якщо звернути увагу виключно на Луніна, то позитивних моментів вкрай мало: помітна невпевненість, не надто хороша комунікація з партнерами, і найголовніше – жахлива гра на виходах при зрості 192 сантиметри. Так, гра на виходах – один з найскладніших компонентів гри воротаря, але це жодним чином не виправдовує невтішну гру Луніна на другому поверсі.

Виліт з Кубка поховав надії Андрія вийти на футбольне поле до кінця сезону. Хіба що травма Куртуа подарує йому ще один шанс. Хоча, Зідан вже одного разу просив бельгійця грати з пошкодженням, тому шанси, що Лунін проявить себе не на тренуванні, виглядають вкрай примарними.

Зараз для Зідана Лунін виглядає дуже далекою перспективою, яку зараз можна використати виключно для заповнення заявки. Не надто втішно для українських фанатів, але такі реалії.

Оренда: порятунок чи ризик

Під час зимового трансферного вікна ЗМІ активно сватали Луніна в оренду. Найбільш привабливим варіантом виглядав Бетіс: "огірки" виступають у Прімері та були готові надати Луніну гарантоване місце в основі.

З одного боку, такий розвиток подій влітку виглядатиме привабливо. Андрієві вкрай важливо грати, і бажано на високому рівні, інакше є ризик залишитися зіркою тренувань. Сегунда – це не те місце, де Лунін може прогресувати та заявити претензії на основне місце в мадридському Реалі. Якщо Бетіс справді згоден давати Андрію гарантований ігровий час – це було б чудово.

Та далеко не факт, що Реал захоче знову прощатися з Андрієм. Клуб багато разів заявляв, що Лунін – перспектива "галактікос". Єдине запитання полягає в тому, що ця перспектива може і не стати реальністю. Куртуа ще цілком може пограти на високому рівні декілька сезонів. Якщо Лунін просидить на лаві запасних увесь цей час – реанімувати його кар'єру зможе лише чудо. Але, з іншого боку, маючи Луніна на лаві, Зідану довго не треба буде думати про другого голкіпера.

Невдала історія з Леганесом може стати причиною відмови Реала віддавати українського голкіпера в оренду, але без неї зірка Луніна на футбольному небосхилі почне потихеньку згасати.

Збірна

Наразі Лунін не заслуговує на виклик у національну команду. Пятов може зіграти на високому рівні без практики за рахунок досвіду, Трубін та Бущан стабільно грають та готові захищати ворота. Ляп Луніна та посередня гра у матчі з Польщею довели, що без ігрової практики навіть голкіпер мадридського Реала не зможе виграти конкуренцію у колег із менш знаменитих клубів.

Шевченко може викликати Андрія авансом, проте це буде несправедливо по відношенню до будь-кого з вищезгаданої трійки. Збірна – це не тренувальний майданчик, а арена, де треба показувати результат.

Лунін – дуже талановитий гокліпер, але навряд чи "казка Зінченка" повториться з ним у мадридському Реалі. "Галактікос" – мрія кожного футболіста, але чи вартує цієї мрії вся кар'єра?