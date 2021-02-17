Андрей Лунин – безусловно перспективный вратарь, но игровую практику не заменят тренировки со звездами мирового уровня.

От громкости трансфера Андрея Лунина в мадридский Реал не осталось даже эха. Карьера молодого голкипера развивается далеко не лучшим образом, и похоже на то, что украинец оказался в ловушке, из которой трудно найти правильный выход.

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Место у Реале

Для того, чтобы стать главным дублером Куртуа, Лунину понадобилось два года. За это время украинец совершил неудачный вояж в Леганес и уже немного лучший в Реал Овьедо, который предоставил голкиперу игровую практику в испанской Сегунде.

Когда перед сезоном 2020/21 Зидан объявил, что Лунин останется в Реале и будет вторым после Куртуа, в сердцах украинских фанатов появилась надежда, что наконец-то клуб обратит на Лунина больше внимания и позволит проявить себя в официальных матчах.

Но Зидан неожиданно изменил свою традицию предоставлять голкиперу-дублеру место в кубковых матчах. То ли на француза повлияло давление после неудачного старта чемпионата, то ли заиграли амбиции выигрывать во всех турнирах, но Куртуа играл даже в кубковых матчах.

Время от времени Андрей в своем инстаграм приоткрывает занавес тренировок Реала, где мировые футбольные звезды не могут пробить украинского голкипера. Но тренировки даже с футбольными гениями не заменят игровой практики, что и продемонстрировал неудачный дебют Андрея, который состоялся почти через 1000 дней со дня презентации в Реале.

Кстати Супермен: звезды Реала не смогли пробить Лунина на тренировке

В дебютном для Лунина матче 1/16 финала против Алькояно "сливочные" умудрились проиграть со счетом 1:2. Защита команды действовал откровенно не лучшим образом. Но если обратить внимание исключительно на Лунина, то положительных моментов крайне мало: заметная неуверенность, не слишком хорошая коммуникация с партнерами, и самое главное – ужасная игра на выходах при росте 192 сантиметра. Да, игра на выходах – один из самых сложных компонентов игры вратаря, но это никоим образом не оправдывает неутешительную игру Лунина на втором этаже.

Вылет из Кубка похоронил надежды Андрея выйти на футбольное поле до конца сезона. Разве что травма Куртуа подарит ему еще один шанс. Хотя, Зидан уже однажды просил бельгийца играть с повреждением, поэтому шансы, что Лунин проявит себя не на тренировке, выглядят крайне призрачными.

Сейчас для Зидана Лунин выглядит очень далекой перспективой, которую сейчас можно использовать исключительно для заполнения заявки. Не слишком лестно для украинских фанатов, но таковы реалии.

Аренда: спасение или риск

Во время зимнего трансферного окна СМИ активно сватали Лунина в аренду. Наиболее привлекательным вариантом выглядел Бетис: "огурцы" выступают в Примере и были готовы предоставить Лунину гарантированное место в основе.

С одной стороны, такое развитие событий летом будет выглядеть прилекательно. Андрею очень важно играть, и желательно на высоком уровне, иначе есть риск остаться звездой тренировок. Сегунда – это не то место, где Лунин может прогрессировать и заявить претензии на основное место в мадридском Реале. Если Бетис действительно согласен давать Андрею гарантированное игровое время – это было бы замечательно.

Но далеко не факт, что Реал захочет снова прощаться с Андреем. Клуб многократно заявлял, что Лунин – перспектива "галактикос". Единственный вопрос заключается в том, что эта перспектива может и не стать реальностью. Куртуа еще вполне может поиграть на высоком уровне несколько сезонов. Если Лунин просидит на скамейке запасных все это время – реанимировать его карьеру сможет только чудо. Но, с другой стороны, имея Лунина на скамье, Зидану долго не надо будет думать о втором голкипере.

Неудачная история с Леганесом может стать причиной отказа Реала отдавать украинского голкипера в аренду, но без нее звезда Лунина на футбольном небосклоне начнет потихоньку угасать.

Сборная

Сейчас Лунин не заслуживает вызов в национальную команду. Пятов может сыграть на высоком уровне без практики за счет опыта, Трубин и Бущан стабильно играют и готовы защищать ворота. Ляп Лунина и посредственная игра в матче с Польшей доказали, что без игровой практики даже голкипер мадридского Реала не сможет выиграть конкуренцию у коллег из менее известных клубов.

Шевченко может вызвать Андрея авансом, однако это будет несправедливо по отношению к любому из вышеупомянутой тройки. Сборная – это не тренировочная площадка, а арена, где нужно показывать результат.

Лунин – очень талантливый гоклипер, но вряд ли "сказка Зинченко" повторится с ним в мадридском Реале. "Галактикос" – мечта каждого футболиста, но стоит ли эта мечта всей карьеры?