У Львові і з вболівальниками: Україна може провести матчі відбору на ЧС-2020 за підтримки трибун
Фанати "жовто-синіх" можуть підтримати своїх улюбленців на трибунах Арени Львів у матчах відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану.
Джерело: ТК Футбол
УАФ попросила міську владу Львова пустити глядачів на трибуни Арени Львів під час матчів національної команди у березні.
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Таким чином, у матчах відбору на Мундіаль-2022 проти Фінляндії і Казахстану (28 і 31 березня) підопічні Шевченка можуть отримати додаткову підтримку.
Повідомляється, що трибуни Арени Львів зможуть бути заповнені на 30% від загальної кількості місць, а це понад 10 тисяч вболівальників.
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