Супермен: зірки Реала не змогли пробити Луніна на тренуванні
Український голкіпер Реала Андрій Лунін демонструє на тренуваннях фантастичну форму та очікує на шанс від Зідана.
Джерело:Інстаграм Андрія Луніна
Воротар Андрій Лунін робить все можливе, щоб заслужити на відзнаку головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана.
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Українець опублікував у своєму інстаграм чергове відео з тренування, на якому зіркові футболісти команди не можуть забити гол завдяки чудовій грі воротаря.
Зазначимо, що наразі Лунін провів у складі Реала лише один офіційний матч, але той був не надто вдалим: королівський клуб зазнав ганебної поразки в Кубку від Алькояно.
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