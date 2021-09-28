"У зв’язку із підготовкою збірної України до відбору на ЧС-2022 наступний домашній матч "містяни" зіграють в Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича", – повідомив львівський клуб. 12 жовтня на "Арені Львів", яка є основним домашнім стадіоном ПФК Львів у поточному сезоні, відбудеться зустріч України та Боснії і Герцеговини.

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Матч УПЛ між Львовом та СК Дніпро-1 заплановано на 2 жовтня. Початок поєдинку о 17:00. На сайті Прем'єр-ліги локацією матчу вказано саме тернопільську арену.

Влітку під час публічного конфлікту Руху та УАФ, коли "жовто-чорні" планували проводити домашні матчі у Тернополі, з'явилася інформація про заборону проведення домашніх ігор на стадіоні імені Романа Шухевича. Обидва львівські клуби, що виступають в елітному дивізіоні, приймають гостей на "Арені Львів".

У березні 2021-го, коли на "Арені Львів" планувалися матчі української національної команди проти Фінляндії та Казахстану, домашні поєдинки Львова та Руху було перенесено. "Синьо-золоті" проводили матч з Шахтарем у Харкові, а Рух приймав Десну на львівському стадіоні "СКІФ". Львівське дербі, господарем якого виступав Львів, було перенесено на квітень.