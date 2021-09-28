"В связи с подготовкой сборной Украины к отбору на ЧМ-2022 следующий домашний матч "горожане" сыграют в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича", – сообщил львовский клуб. 12 октября на "Арене Львов", которая является основным домашним стадионом ПФК Львов в текущем сезоне, состоится встреча Украины с Боснией и Герцеговиной.

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Матч УПЛ между Львовом и СК Днепр-1 запланирован на 2 октября. Начало поединка в 17:00. На сайте Премьер-лиги локацией матча указано именно тернопольскую арену.

Летом во время публичного конфликта Руха и УАФ, когда "желто-черные" планировали проводить домашние матчи в Тернополе, появилась информация о запрете проведения домашних игр на стадионе имени Романа Шухевича. Оба львовские клубы, выступающие в элитном дивизионе, принимают гостей на "Арене Львов".

В марте 2021-го, когда на "Арене Львов" планировались матчи украинской национальной команды против Финляндии и Казахстана, домашние поединки Львова и Руха были перенесены. "Сине-золотые" проводили матч с Шахтером в Харькове, а Рух принимал Десну на львовском стадионе "СКИФ". Львовское дерби, хозяином которого выступал Львов, было перенесено на апрель.