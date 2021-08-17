Сьогодні, 17 серпня, відбувається засідання виконкому УАФ щодо нового головного тренера збірної України. Функціонери досі плекають надію на прихід Реброва, тому відтягують рішення якомога довше.

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У ЗМІ лунала інформація, що наразі виконувати обов'язки тренера "жовто-синіх" довірять Олександру Петракову, але УАФ досі сподівається на чудо та розрив контракту Сергія Реброва з Аль-Айном.

Зазначимо, що 1 та 4 вересня Україна зіграє матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції, але тренера в команди ще немає. Список гравців на вересневі матчі формував Комітет національних збірних, який очолюють Олег Блохін та Олексій Михайличенко.

Нагадаємо, Андрій Шевченко покинув свій пост ще 1 серпня, але УАФ попри важливі матчі відбору на чемпіонат світу в Катарі досі не призначила тренера в головну команду країни.