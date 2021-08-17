Сегодня, 17 августа, проходит заседание исполкома УАФ касательно нового главного тренера сборной Украины. Функционеры до сих пор надеются на приход Реброва, поэтому оттягивают решение как можно дольше.

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В СМИ звучала информация, что сейчас исполнять обязанности тренера "желто-синих" доверят Александру Петракову, но УАФ до сих пор надеется на чудо и разрыв контракта Сергея Реброва с Аль-Айном.

Отметим, что 1 и 4 сентября Украина сыграет матчи квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции, но тренера у команды еще нет. Список игроков на сентябрьские матчи формировал Комитет национальных сборных, который возглавляют Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

Напомним, Андрей Шевченко покинул свой пост еще 1 августа, но УАФ несмотря на важные матчи отбора на чемпионат мира в Катаре до сих пор не назначила тренера в главную команду страны.