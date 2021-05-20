Підготовка національної команди країни до Євро-2020 у самому розпалі. Футболістів та тренерів не може зупинити навіть злива.

Учора харківське небо "привітало" тренування збірної України дощем. Але ніяка погода не може стати на заваді команді Шевченка.

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Спочатку команда виконала бігові вправи, а потім розпочала роботу з м'ячем. Футболісти проявляли неабияку відданість та спортивну агресію. Одразу помітно, що в таборі "жовто-синіх" панує чудова атмосфера.

Нагадаємо, що незабаром Україна перед Євро-2020 перевірить свої сили у спарингах з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).