Учора харківське небо "привітало" тренування збірної України дощем. Але ніяка погода не може стати на заваді команді Шевченка.

Цікаво Шапаренко та Тимчик познущалися з Трубіна: відео голів з тренування збірної

Спочатку команда виконала бігові вправи, а потім розпочала роботу з м'ячем. Футболісти проявляли неабияку відданість та спортивну агресію. Одразу помітно, що в таборі "жовто-синіх" панує чудова атмосфера.

Нагадаємо, що незабаром Україна перед Євро-2020 перевірить свої сили у спарингах з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).