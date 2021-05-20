Вчера харьковское небо "встретило" тренировку сборной Украины дождем. Но ни какая погода не может помешать команде Шевченко.

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Сначала команда выполнила беговые упражнения, а затем начала работу с мячом. Футболисты проявляли большую преданность и спортивную агрессию. Сразу заметно, что в лагере "желто-синих" царит прекрасная атмосфера.

Напомним, что вскоре Украина перед Евро-2020 проверит свои силы в спаррингах с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).