Національна збірна України продовжує готуватися до Євро-2020. Реалізація на тренуваннях дає фанатам надію на хороший виступ на турнірі.

Цікаво Треба буде прикурити – покличеш: Шевченко кумедно опікується Шапаренком – відео

Сьогодні свої бомбардирські якості проявили Шапаренко та Тимчик. Обидва футболіста Динамо по черзі переграли молодого кіпера Шахтаря Анатолія Трубіна, не залишивши йому жодниїх шансів.

Вже незабаром, 23 травня, підопічні Шевченка у товариському матчі поміряються силами з Бахрейном.