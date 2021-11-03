Зірки в "молодіжці": Ротань назвав склад команди на матчі відбору Євро-2023

Вже незабаром розпочнеться останній збір молодіжної збірної України. Руслан Ротань визначився з виконавцями, які прибудуть у табір команди.

11 листопада у Скоп'є "молодіжка" зіграє проти Північної Македонії, а. 16 листопада у Львові буде боротися за перемогу зі збірною Сербії. Склад нашої команди дозволяє сподіватися на позитивний результат в обох матчах.

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Заявка молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Анатолій Трубін (Шахтар).

Захисники: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі – Динамо), Арсеній Батагов (СК Дніпро-1), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух), Максим Таловєров (Динамо Чеське Будейовіце, Чехія), Дмитро Капінус (Шахтар).

Півзахисники: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар), Олександр Назаренко (СК Дніпро-1), Володимир Бражко (Динамо), Олег Очеретько (Маріуполь), Дмитро Криськів (Металіст 1925), Микола Михайленко (Чорноморець), Данило Алефіренко (Зоря), Іван Желізко (Валмієра, Латвія).

Нападники: Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія).

Зараз в активі команди Ротаня 9 очок, ми відстаємо від лідера групи Н збірної Франції лише на 1 пункт.