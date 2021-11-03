Динамо – Барселона 0:1, група Е

Гол: Фаті, 70.

Гармаш проти Лангле у дощовому Києві / фото Getty Images

Кияни поступилися каталонцям з ідентичним рахунком, який було зафіксовано у виїзному поєдинку. Щоправда, рівень футболу у виконанні Динамо був суттєво вищим. Попри це, у графі забиті голи українських команд на груповому етапі ЛЧ продовжує майоріти антирекордний "0". Із додаткових неприємних новин – ушкодження Миколи Шапаренка. Залишається сподіватися, що лідер "біло-синіх" повернеться до гри збірної у Боснії та Герцеговині.

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Баварія – Бенфіка 5:2, група Е

Голи: Левандовскі, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 – Морато, 38, Нуньєс, 74.

Яремчук втікає від Упамекано / фото Getty Images

Український форвард відіграв 64 хвилини у Мюнхені і пішов з поля за рахунку 1:4. Дарвін Нуньєс, який замінив Яремчука, вже через 10 хвилин відзначився голом. Портал WhoScored оцінив Романа скромними балами – 5,91. Це третій найгірший результат у команді (передостанній серед гравців стартового складу).

Аталанта – Манчестер Юнайтед 2:2, група F

Голи: Ілічіч, 12, Сапата, 56 – Роналду, 45+1, 90+1.

Руслан на поле так і не вийшов / фото Getty Images

Руслан Маліновський з лави запасних спостерігав за черговим вечором магії у виконанні Кріштіану. Аталанта двічі вела у рахунку, проте Великий португалець у компенсований час до обох таймів забивав у відповідь.