11 листопада у Скоп'є "молодіжка" зіграє проти Північної Македонії, а. 16 листопада у Львові буде боротися за перемогу зі збірною Сербії. Склад нашої команди дозволяє сподіватися на позитивний результат в обох матчах.
Цікаво Наші в Лізі чемпіонів: Динамо інше, результат – той же, затяжне піке Яремчука
Заявка молодіжної збірної України
Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Анатолій Трубін (Шахтар).
Захисники: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі – Динамо), Арсеній Батагов (СК Дніпро-1), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух), Максим Таловєров (Динамо Чеське Будейовіце, Чехія), Дмитро Капінус (Шахтар).
Півзахисники: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар), Олександр Назаренко (СК Дніпро-1), Володимир Бражко (Динамо), Олег Очеретько (Маріуполь), Дмитро Криськів (Металіст 1925), Микола Михайленко (Чорноморець), Данило Алефіренко (Зоря), Іван Желізко (Валмієра, Латвія).
Нападники: Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія).
Зараз в активі команди Ротаня 9 очок, ми відстаємо від лідера групи Н збірної Франції лише на 1 пункт.